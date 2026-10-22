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Зеленський попередив про ризик захоплення РФ нових міст у разі відведення українських військ зі сходу

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Зеленський попередив про ризик захоплення РФ нових міст у разі відведення українських військ зі сходу
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відведення українських військ зі сходу створює ризик подальшого просування російської армії та захоплення нових українських міст.

"Якщо ми передамо їм ці наші міста, то ризик величезний. Якщо він захоче продовжувати, то може захопити величезну кількість наших міст, якщо просуватиметься далі", – сказав Зеленський в інтерв'ю Стівену Бартлетту.

За словами президента, Росія вимагає, щоб Україна відвела війська зі східних територій, зокрема, зі Слов'янська, Краматорська і Дружківки. Він також згадав напрямок Павлограда та Дніпропетровську область.

Зеленський наголосив, що передача цих міст Росії становитиме значний ризик, оскільки російські війська можуть продовжити наступ углиб української території.

Президент також зазначив, що Україна готова обговорювати гарантії безпеки, а припинення вогню назвав найбільшим компромісом. Водночас, за його словами, Росія хоче, щоб українські війська відійшли ще далі.

"Давайте просто зупинимо цю війну. Але вони хочуть, щоб ми відійшли ще далі. І якщо ми відійдемо, де гарантії безпеки? Не кажучи вже про те, що це несправедливо", – сказав Зеленський.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#рф #фронт #зеленський
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