Окупанти атакували центр Києва "Іскандером" із касетною боєголовкою – Бескрестнов

Російські окупанти використали балістичну ракету "Іскандер" з касетною боєголовкою для удару по центру Києва в ніч на четвер, повідомив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов, висловивши переконання, що це було зроблено не з військовою метою, а щоб поранити якнайбільше мирних жителів.

"Сьогодні вночі Росія атакувала історичний центр Києва балістичною ракетою "Іскандер" з касетною боєголовкою К5. Ця боєголовка вибухає над землею і застосовується спеціально для максимального ураження людей та техніки на площі 400 на 400 метрів. 58 бойових елементів вибухають у повітрі. Цей удар було завдано не з військовою метою. Метою було зруйнувати частину старого міста та травмувати якомога більше людей", – написав Бескрестнов у Facebook в четвер вранці.

Як повідомлялося, внаслідок російського масованого удару по Києву в ніч на четвер, 22 жовтня, наслідки зафіксовано у шести з десяти адміністративних районах столиці. Повідомлялося про одного загиблого та 24 постраждалих, з них 16 госпіталізовано.

За даними Повітряних сил, російські окупанти вночі завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М/С-400/Циркон/Онікс та 210 ударних БпЛА та дронів-імітаторів. Основним напрямком удару став Київ. Станом на 9:00, протиповітряною обороною було збито та подавлено 181 ворожий БпЛА (з них 87 реактивних), але було зафіксовано влучання на 32 локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях.