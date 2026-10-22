Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Окупанти атакували центр Києва "Іскандером" із касетною боєголовкою – Бескрестнов

2 хв читати
Додати як джерело

Російські окупанти використали балістичну ракету "Іскандер" з касетною боєголовкою для удару по центру Києва в ніч на четвер, повідомив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов, висловивши переконання, що це було зроблено не з військовою метою, а щоб поранити якнайбільше мирних жителів.

"Сьогодні вночі Росія атакувала історичний центр Києва балістичною ракетою "Іскандер" з касетною боєголовкою К5. Ця боєголовка вибухає над землею і застосовується спеціально для максимального ураження людей та техніки на площі 400 на 400 метрів. 58 бойових елементів вибухають у повітрі. Цей удар було завдано не з військовою метою. Метою було зруйнувати частину старого міста та травмувати якомога більше людей", – написав Бескрестнов у Facebook в четвер вранці.

Як повідомлялося, внаслідок російського масованого удару по Києву в ніч на четвер, 22 жовтня, наслідки зафіксовано у шести з десяти адміністративних районах столиці. Повідомлялося про одного загиблого та 24 постраждалих, з них 16 госпіталізовано.

За даними Повітряних сил, російські окупанти вночі завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М/С-400/Циркон/Онікс та 210 ударних БпЛА та дронів-імітаторів. Основним напрямком удару став Київ. Станом на 9:00, протиповітряною обороною було збито та подавлено 181 ворожий БпЛА (з них 87 реактивних), але було зафіксовано влучання на 32 локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #іскандер #обстріл #касетні_боєприпаси
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони завдали армії РФ найбільших добових втрат від початку повномасштабного вторгнення – Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали армії РФ найбільших добових втрат від початку повномасштабного вторгнення – Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби, 21 жовтня, Сили оборони України знешкодили 2250 російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. "Це…

Читати
Україна отримає через 1,5-2 місяці проєкт для захисту від шахедів – Зеленський після зустрічей у Норвегії

Україна отримає через 1,5-2 місяці проєкт для захисту від шахедів – Зеленський після зустрічей у Норвегії

Україна зараз працює над трьома проєктами, через 1,5-2 місяці у рамках першого проєкту буде отриманий захист від шахедів, повідомив президент України…

Читати