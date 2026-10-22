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Україна працює над розблокуванням маршруту до Олешок – Зеленський

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Україна працює над розблокуванням маршруту до Олешок – Зеленський
Фото: https://t.me/dmytro_lubinetzs/

Україна працює над розблокуванням маршруту до окупованих Олешок Херсонської області, де люди, зокрема діти, опинилися в пастці без їжі, заявив президент України Володимир Зеленський.

"В Олешках зараз люди та діти опинилися в пастці без їжі, без усього. Їх не пропускають. Зараз ми працюємо над тим, щоб розблокувати цей маршрут", – сказав Зеленський в інтерв'ю Стівену Бартлетту.

Він також зазначив, що Херсон перебуває під постійною загрозою обстрілів через розташування російських сил на іншому березі Дніпра.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#евакуація #олешки #зеленський
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