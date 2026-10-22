Україна працює над розблокуванням маршруту до Олешок – Зеленський

Україна працює над розблокуванням маршруту до окупованих Олешок Херсонської області, де люди, зокрема діти, опинилися в пастці без їжі, заявив президент України Володимир Зеленський.

"В Олешках зараз люди та діти опинилися в пастці без їжі, без усього. Їх не пропускають. Зараз ми працюємо над тим, щоб розблокувати цей маршрут", – сказав Зеленський в інтерв'ю Стівену Бартлетту.

Він також зазначив, що Херсон перебуває під постійною загрозою обстрілів через розташування російських сил на іншому березі Дніпра.