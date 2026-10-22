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Корецький про нічний обстріл: Під ударами цивільна інфраструктура, енергетика, бізнес, торгові центри та склади

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Корецький про нічний обстріл: Під ударами цивільна інфраструктура, енергетика, бізнес, торгові центри та склади
Фото: ДСНС Києва

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький зазначає, що цієї ночі Росія завдала масованого ракетного удару по Києву, а дрони атакували 12 областей.

"Цієї ночі росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву. Крім столиці, ворожі дрони атакували ще 12 областей: Харківщину, Сумщину, Запоріжжя, Дніпропетровщину, Полтавщину, Черкащину, Одещину, Хмельниччину, Вінниччину, Чернігівщину, Волинь та Івано-Франківщину… Під ударами була цивільна інфраструктура, енергетика, бізнес, торгові центри та склади. На багатьох об'єктах виникли пожежі, зруйновані торговельні та складські будівлі. Є руйнування житлових будинків", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Прем'єр розповів, що у результаті атаки в Києві частково пошкоджені елементи інфраструктури на одній з гілок метро, біля Південного мосту понівечене дорожнє полотно, тому рух транспорту з правого берега на лівий також обмежений.

"Один із ракетних ударів був поряд з Свято-Введенським монастирем, є влучання у будинок. Також під ударом опинився пункт екстреної медичної допомоги, де пошкоджено п'ять карет швидкої", – повідомив він.

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Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#корецький #ворог #удари
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