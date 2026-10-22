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Путін не наважиться застосувати ядерну зброю, оскільки втратить союзників – Зеленський

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Путін не наважиться застосувати ядерну зброю, оскільки втратить союзників – Зеленський
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що Росія наважиться застосувати ядерну зброю, оскільки в такому разі втратить усіх союзників, зокрема США та Китай.

"Після того, що вони (росіяни ІФ-У) вже зробили, кожному спадає на думку, що вони можуть вчинити щось ще гірше. Але станом на сьогодні, я не думаю, що вони ризикнуть застосувати ядерну зброю, бо тоді, на мою думку, вони цього не зроблять. Я впевнений, що у них не залишиться жодних союзників, включно з такими країнами, як Америка, Китай", – сказав Зеленський в інтерв'ю Стівену Бартлету.

Він зазначив, що застосування ядерної зброї створило б небезпечний прецедент, який міг би призвести до її повторного використання в інших конфліктах.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна має справу з людиною та системою, які, за його словами, триматимуться одна за одну до кінця життя Володимира Путіна.

"Ми маємо справу з людиною та системою, яка до кінця його днів триматиметься за нього, а він – за неї, бо лише коли його життя закінчиться, він покине Кремль і передасть, ну, фізично передасть, природним чином передасть владу", – пояснив президент.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#рф #ядерна #зброя #зеленський
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