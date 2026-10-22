Українська Tencore запускає екосистему роботизованих комплексів, до якої приєднав виробників TOR і NODRICS через придбання їх часток

Український розробник і виробник наземних роботизованих комплексів (НРК) Tencore оголосив про запуск екосистеми Tencore Ecosystem, до якої увійшли виробник колісного дрона проєкту TOR і розробник амфібії MAT1LDA компанія NODRICS, повідомив в інтерв'ю виданню Defender Media співзасновник та CEO Tencore Максим Васильченко.

За його словами, у межах формування екосистеми Tencore входить до акціонерного капіталу компаній, які приєднуються до неї.

"Тобто ми або вже придбали ці компанії чи частки в них, або ж перебуваємо в процесі придбання. Деталі угод не розкриваємо", – зауважив Васильченко.

Він наголосив, що Tencore не обов'язково викуповуватиме 100% акцій компаній, які входитимуть до екосистеми. Водночас розробник матиме переважне право на придбання додаткових часток, якщо акціонери відповідних компаній вирішать їх продати.

Зазначається, що компанії у межах екосистеми фінансуватимуться за гібридною моделлю. Наразі Tencore покриває їхні потреби власним коштом.

Васильченко також анонсував угоди з іншими виробниками, зазначивши, що для подальшого розвитку екосистеми компанії знадобляться інвестиції.

"і для цього нам потрібні будуть інвестиції. Про це будемо оголошувати згодом", – зауважив співзасновник Tencore.

За його словами, створення екосистеми дасть змогу військовим підрозділам та іншим клієнтам отримувати НРК для виконання різних завдань.

"Ми прагнемо закривати усі потреби клієнтів у роботизованих рішеннях на землі у сфері оборони та подвійного призначення. Для цього потрібно будувати цілісну екосистему", – наголосив у інтерв'ю виданню Васильченко.

Одним із принципів екосистеми стане уніфікація компонентів: усі вироби мають бути оснащені однаковими роз'ємами та батареями, а також використовувати сумісні системи зв'язку.

"Це полегшить життя війська, тому що зараз у них зоопарк зарядних пристроїв, конекторів, модулів зв'язку, пультів, кабелів і всього іншого", – зауважив СЕО Tencore.

Загалом у компанії також повідомили, що виробник може виробляти від 500 НРК на місяць.

Серед можливих джерел фінансування Васильченко назвав державні програми кредитування, зокрема "5-7-9%", а також іноземні венчурні інвестиції.

Окремо Васильченко повідомив, що у межах створеного спільного підприємства з Quantum Systems у Німеччині, очікується до кінця року перші НРК TerMIT.

Tencore – українська оборонно-технологічна компанія, яка спеціалізується на розробці, серійному виробництві та інтеграцією безпілотних наземних роботизованих комплексів (НРК) для Сил оборони України.