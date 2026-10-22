Україна купуватиме військову техніку через централізовану агенцію НАТО

НАТО дозволить Україні закуповувати зброю, боєприпаси та військову техніку через своє централізоване агентство з закупівель, що потенційно дасть Києву змогу отримувати оборонні ресурси швидше та дешевше, повідомляє Financial Times.

Як повідомляється, Україна вступає у партнерство з Агентством НАТО з підтримки та закупівель (NSPA), що наближає її оборонну промисловість до західних союзників і надає їй додатковий канал закупівель, замість того щоб покладатися виключно на двосторонні переговори.

"Це надає Україні можливість скористатися більш структурованою системою для використання широкого спектру можливостей, які ми пропонуємо: експертизи у сфері закупівель, послуг з підтримки та доступу до налагодженої промислової бази. Це забезпечить економію за рахунок масштабу", – заявила директорка NSPA з питань підтримки операцій Жаклін Борсбум.

Голова Постійного представництва України при НАТО Альона Гетьманчук висловила сподівання, що нове партнерство стане для України "важливим проходом до оборонно-промислової екосистеми НАТО", а також забезпечить "розширений доступ" до контрактів, які адмініструє агентство з закупівель.

Оголошення про закупівлю ґрунтується на рішенні альянсу, прийнятому у квітні, про допуск українських оборонних компаній до участі в тендерах на постачання для NSPA, що відкрило потенційно вигідні бізнес-можливості для оборонної промисловості країни, яка стрімко розвивається.

Минулого тижня NSPA організувала галузевий захід у Києві, в якому взяли участь близько 150 українських компаній, і на якому було роз'яснено, як виробники можуть зареєструватися як відповідні постачальники та брати участь у конкурсах на укладення контрактів.

Європейські країни також прагнуть перейняти досвід України, набутий на полі бою. З моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році українські компанії стрімко розширили виробництво дронів та інших військових технологій, розробляючи зброю та системи, які викликають дедалі більший інтерес з боку європейських урядів, що прагнуть модернізувати власні збройні сили.

"Їхні інновації зараз розвиваються настільки стрімко, що нам є чому у них повчитися. Це, безперечно, взаємовигідна співпраця", – вказала Борсбум.