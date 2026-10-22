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РФ атакувала енергетику трьох областей, через обстріли нові відключення світла ще у шести – Міненерго

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РФ атакувала енергетику трьох областей, через обстріли нові відключення світла ще у шести – Міненерго

Уночі та вранці четверга РФ атакувала об'єкти енергетики у Полтавській, Волинській та Рівненській областях, внаслідок чого частина українських родин залишилася без електропостачання, повідомило Міністерство енергетики.

"Через постійні обстріли та бойові дії маємо нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях. На Тернопільщині та Хмельниччині тривають відновлювальні роботи після попередніх атак", – йдеться у повідомленні Міненерго у Телеграм.

За його інформацією, у частині регіонів Києва внаслідок пошкодження обладнання застосовуються аварійні відключення.

"Аварійно-відновлювальні бригади працюють усюди, де це дозволяє безпекова ситуація", – наголошує Мінеерго.

За його даними, внаслідок обстрілу Харківщини загинув енергетик.

Автори

Редактор · економіка
Редактор · Енергетика
#регіони #атака #енергетика
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