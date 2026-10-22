Корпус "Хартія" провів першу у світі підземну контрнаступальну операцію "Велес" і просунувся на 15 км

Сили оборони під командуванням 2-го корпусу НГУ "Хартія" зламали позиційний тупик на Куп'янському напрямку і реалізували черговий етап із визволення Харківщини в межах підземної операції "Велес".

Як повідомили у пресслужбі НГУ "Хартія", "хартійці" відкрили новий домен сучасної війни – підземний – та пройшли понад 15 кілометрів підземних комунікацій у тил ворога.

У корпусі зазначили, що тунелі у війнах використовували від В'єтнаму до Гази, проте виключно для оборони, переховування або локальних диверсій. Водночас армія РФ під Авдіївкою застосовувала підземні труби для "м'ясних" інфільтрацій піхоти.

"Велес" став першим у світовій історії повномасштабним контрнаступальним маневром під землею.

"Хартія" інтегрувала підземні комунікації в єдиний технологічний простір: навігація, спеціальний зв'язок, безшумна логістика та синхронізований удар із повітря безпілотниками бригади "Ахіллес". Це перемога українського військового планування над кількісною перевагою ворога", – йдеться у повідомленні.

Бійці корпусу пройшли понад 15 кілометрів підземних комунікацій – це відстань, на якій на поверхні в цій війні часто тривають багатомісячні бої.

"Росіяни вважали, що підземні комунікації – це їхній ексклюзивний інструмент для обходу нашої оборони. Ми вивчили їхній досвід, переграли їх на їхньому ж полі й перетворили цю загрозу на нашу контрнаступальну перевагу", – наголосив командир 2-го корпусу НГУ "Хартія" бригадний генерал Ігор Оболєнський.

У "Хартії" переконані, що "Велес" доводить: позиційного тупика не існує для тих, хто володіє ініціативою та технологіями.

"Під землею немає GPS, стабільного радіозв'язку і денного світла, а кожен вихід на поверхню призводить до бою у найскладніших умовах. Синхронно з підземним наступом підрозділи корпусу просунулися на поверхні – так ворог опинився під ударом з двох вимірів одночасно", – розповіли у корпусі.

Загальні цифри в межах операції:

Просування під землею: понад 15 км. Взято в полон: понад 30. Втрати ворога: понад 100. У корпусі наголошують, що таким чином "хартійці" відкрили новий домен війни – підземний.

Щоб втілити операцію "Велес", корпус "Хартія":

підготував бійців до дій у замкненому просторі – фізично та психологічно; задіяв саперів, інженерів і батальйон підтримки для облаштування маршруту; застосував власні технологічні рішення для зв'язку, навігації та життєзабезпечення під землею; скоординував підземний наступ із діями на поверхні та вогнем безпілотників – зокрема через спільний координаційний центр з бригадою СБС "Ахіллес".

"Операція "Велес" стала черговим етапом визволення Харківщини. Завдяки підземному маневру українські військовослужбовці позбавили окупантів можливості зайти в тил Куп'янська. "Хартія" очищує від окупантів рідну землю метр за метром – і на поверхні, і під нею", – резюмували у корпусі.

Операцію провело угруповання під командуванням штабу 2-го корпусу НГУ "Хартія". До його складу увійшли:

13-та бригада НГУ "Хартія"; підрозділи ГУР, зокрема легіон "Свобода Росії" та РДК;23-й штурмовий полк "Р.У.Г"; 21-й полк безпілотних систем "Лава";429-та бригада безпілотних систем "Ахіллес"; інші підрозділи Сил оборони України.

Як повідомили у "Хартії", операцію назвали на честь Велеса – бога підземного царства у слов'янській міфології. За популярним образом в культурі, світ мав три рівні: небесний Прав, земний Яв і підземний Нав. Велес володарював Навом – простором під землею, прихованим від очей. Також вважався богом мудрості, хитрості та багатства.