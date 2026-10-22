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Росіяни за добу 42 рази обстріляли Донеччину, загинули двоє людей, 9 поранені – ОВА

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Російські окупанти за минулу добу, 21 жовтня, 42 рази обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 21 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Дружківці та Краматорську. Ще 9 людей в області за добу отримали поранення", – написав Філашкін в телеграм-каналі.

Так, у Краматорську загинула людина, пошкоджено 6 приватних будинків. У Дружківці загинула людина.

У Райгородку Миколаївської громади поранено людину. У Слов'янську поранено 8 людей, пошкоджено 6 багатоповерхівок, 2 приватні будинки, адмінбудівлю, крамницю, готель, АЗС, інфрасруктуру та 11 автомобілів.

В Олександрівці пошкоджено 18 приватних будинків, адмінбудівлю і господарчу споруду; в Очеретиному пошкоджено крамницю та 2 автомобілі; у Громовій Балці пошкоджено приватний будинок. У Новодонецькому пошкоджено 23 багатоповерхівки; у Криницях пошкоджено 4 приватні будинки. В Андріївці пошкоджено багатоповерхівку та приватний будинок.

З лінії фронту за добу евакуйовано 215 людей, у тому числі 68 дітей.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#донеччина #загиблі #обстріли
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