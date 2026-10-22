Сили оборони завдали армії РФ найбільших добових втрат від початку повномасштабного вторгнення – Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби, 21 жовтня, Сили оборони України знешкодили 2250 російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Це найвищий добовий показник втрат особового складу противника за весь період повномасштабної збройної агресії росії проти України. Українці докладають максимум зусиль, щоб зберегти кожне життя своїх військових і цивільних. В рф же солдат – просто ресурс, який не жаліють і просто пускають на знищення", – наголошується в повідомленні в телеграм-каналі.

Загалом в п'ять найбільших добових втрат противника в особовому складі входять 21 жовтня 2026 року (2250 осіб), 19 грудня 2024 року (2200 осіб), 18 жовтня 2026 року (2100 осіб), 27 вересня 2026 року (2090 осіб) та 28 листопада 2024 року (2030 осіб).

"Три з п'яти найвищих показників припадають на вересень і жовтень 2026 року. Попередній рекорд протримався майже два роки", – зазначають в Генштабі.

Всього від початку 2026 року загальні втрати російського агресора в особовому складі становлять близько 363 820 осіб. Від 24 лютого 2022 року армія рф втратила 1 572 790 військовослужбовців.

"Втрати противника зростають від місяця до місяця. У лютому 2026 року вони становили 26 090 осіб, а у вересні сягнули 46 230 осіб. Вересень став найбільшим місячним показником з початку року. Упродовж неповних трьох тижнів жовтня втрати окупантів уже сягнули майже 37 тисяч осіб. Сили оборони України системно виснажують наступальний потенціал армії рф для повного припинення збройної агресії росії проти нашої країни", – резюмували в Генштабі.