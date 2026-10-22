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Зеленський: Фактично одразу після чергових переговорів Росія завдала показового удару

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Зеленський: Фактично одразу після чергових переговорів Росія завдала показового удару
Фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський підкреслює відсутність у ворога "справжніх змін в її ставленні до всього, що відбувається", й "фактично одразу після чергових переговорів Росія завдала показового удару".

"Три хвилі балістичних ударів випустили російські "гуманісти" по Києву з вечора. Застосували 21 ракету. На жаль, у місті значна кількість влучань і пошкоджень: звичайні будинки, енергетика, інфраструктура одного з вокзалів та метро, торговельні центри, підприємства. Серед пошкоджених об'єктів навіть монастир", – написав президент у Телеграм-каналі ранком у четвер.

"Дванадцять наших областей були під російськими ударами цієї ночі. У Києві та регіонах поранені 34 людини, серед них п'ятеро дітей. Станом на зараз відомо про двох загиблих", – підкреслив Зеленський.

За його словами, "фактично одразу після чергових переговорів Росія завдала показового удару". "Це означає, що немає справжніх змін в її ставленні до всього, що відбувається. Важливо і надалі намагатися знайти правильні рішення, щоб закінчити цю війну. Але коли російська балістика – відповідь на переговори, потрібен реальний тиск на Росію, щоб були інші кроки – кроки на припинення вбивств", – написав глава держави.

Він знову зазначив потребу у посиленні ППО та швидкому постачанні ракет, санкцій через війну.

Автор

Редактор · Політичні новини
#війна #зеленський #удари_рф
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