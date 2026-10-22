СБУ затримала "крота" у лавах ЗСУ, який навів російські ракети на позиції свого підрозділу

Військова контррозвідка Служби безпеки України за сприяння головнокомандувача Збройних сил України викрила ще одного російського агента у лавах ЗСУ – завербованого ФСБ мобілізованого із Житомирщини, який навів повітряну атаку ворога на свій підрозділ БпЛА.

В телеграм-каналі в четвер СБУ повідомляє, що завдяки оперативному реагуванню вдалося завчасно евакуювати понад 100 українських дронарів із зони потенційного ураження і затримати ворожого коригувальника.

"Як з'ясувало розслідування, фігурант "злив" фсб координати Сил оборони після того, як самовільно залишив військову частину і прибув до Київської області", – йдеться в повідомленні.

За даними української спецслужби, на території столичного регіону дезертир відстежував для російської спецслужби розташування логістичних центрів української армії, по яких ворог готував ракетно-авіаційні удари.

Співробітники СБУ задокументували його злочини і затримали поблизу одного із критично важливих складів на Київщині.

Згідно з повідомленням, фігурант був завербований ФСБ ще до призову у лави ЗСУ. Спочатку агент виконував "тестові" завдання: відстежував розташування об'єктів паливно-енергетичного комплексу на півночі України.

"Потім російські спецслужбісти доручили йому мобілізуватися до Сил оборони, щоб шпигувати "всередині" українських військ. Під час підготовки на курсах операторів БпЛА він збирав для ворога персональні дані командування та особового складу навчального центру", – уточнюється в повідомленні.

В обмін на співпрацю окупанти обіцяли своєму поплічнику "евакуацію" до РФ з отриманням російського громадянства.

Під час затримання у "крота" вилучено смартфон із доказами його роботи на ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу вибуху на об'єкті критичної інфраструктури).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони та Святошинської окружної прокуратури міста Києва.