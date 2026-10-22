Правоохоронці викрили військового, який передавав ворогу розвіддані про розташування ЗСУ та військову техніку

Правоохоронці повідомили військовослужбовцю Збройних сил України про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Підозрюваний передавав росіянам інформацію про підрозділи та озброєння ЗСУ, повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

"За даними слідства, у лютому 2026 року підозрюваний через месенджер Telegram налагодив контакт із представником спецслужб рф. Він погодився виконувати розвідувальні завдання щодо об'єктів критичної інфраструктури й військових об'єктів, а також виявляти можливості для підпалів релейних шаф. Натомість розраховував отримати допомогу з незаконним виїздом до росії. На виконання першого завдання підозрюваний зібрав та передав представнику держави-агресора інформацію про місце розташування паливного складу на Житомирщині, надіславши координати об'єкта та його позначення на карті", – йдеться у повідомленні.

У травні підозрюваний мобілізувався до одного з підрозділів ЗС України та почав передавати ворогу дані про місце дислокації підрозділу, чисельність особового складу, військову техніку та місця скупчення військовослужбовців.

У червні він самовільно залишив військову частину, однак не припинив співпрацю з представником держави-агресора. Він надсилав додаткові відомості про військовий підрозділ та самостійно шукав інші об'єкти, які могли зацікавити ворога – зокрема, надсилав координати та скриншоти карт із позначенням складських приміщень у Київській області та столиці. Він продовжував передавати відомості, навіть після того, як ворог повідомив, що їх можуть використати для планування та здійснення ракетних ударів.

Такі дії створювали загрозу для обороноздатності держави, життя і безпеки українських військовослужбовців та цивільного населення, а також сприяли проведенню підривної діяльності проти України.

Також встановлено, що у серпні військовослужбовець зателефонував до поліції та завідомо неправдиво повідомив про замінування залізничного вокзалу Києва, заявивши про загрозу великої кількості жертв.

Підозрюваного викрито та затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк п'ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.