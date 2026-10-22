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Події

В Києві внаслідок російських атак одна людина загинула, 24 поранені – КМВА

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В Києві внаслідок російських атак одна людина загинула, 24 поранені – КМВА
Фото: ДСНС Києва

Внаслідок російського масованого удару по Києву в ніч на четвер, 22 жовтня, наслідки зафіксовано у 6 районах столиці, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"На жаль, загинула 1 особа, висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Постраждало 24 особи, з них 16 госпіталізовано", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

У Дніпровському районі пошкоджено приватні житлові будинки, відбулося загоряння, пожежу ліквідовано. Також пошкоджено нежитлову забудову.

У Дарницькому районі сталося падіння ракети на нежитлову забудову.

У Святошинському районі пошкоджено нежитлову забудову та ресторан, відбулося загорання, пожежу ліквідовано.

У Оболонському районі пошкоджено нежитлову забудову відбулося загоряння, пожежу ліквідовано.

У Голосіївському районі пошкоджено нежитлову забудову, відбулося загоряння, пожежу ліквідовано.

У Печерському районі пошкоджено медичний заклад та автомобілі швидкої допомоги. За іншою адресою зафіксовано падіння уламків та території монастиря.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #інфраструктура #атаки
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