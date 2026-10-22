В'ятрович: Відкласти вшанування УПА – означає мовчки погодитися на керованість

Ексголова Українського інституту національної пам'яті (УІНП), народний депутат Верховної Ради Володимир В'ятрович (фракція "Європейська солідарність") вважає, що, відкладаючи вшанування Української повстанської армії (УПА), Україна погоджується на керованість.

"Вони (польські політики – ІФ-У) розуміють, що зараз досягти цієї мети (схилити українців до відмови від ушанування УПА – ІФ-У) нереально, тому створюють відповідні умови. Зокрема, використовують тему військової допомоги для тиску й організовують витоки інформації про те, що її нібито вже зупинили. Мета – спонукати навіть тих українців, які позитивно ставляться до УПА, погодитися з тезою про "невчасність" такого вшанування", – написав В'ятрович в мережі Facebook.

На його думку, не настане час, коли польські політики сприйматимуть такі рішення спокійно.

"Їхні вимоги в цьому питанні можна буде задовольнити лише відмовившись від самого вшанування. Тож відкласти в цьому випадку означає відмовитися, а отже – мовчки погодитися на керованість", – вважає колишній голова УІНП.

Він наголосив, що йдеться не лише про моральний обов'язок ушановувати тих, хто боровся за свободу в минулому.

"Ідеться також про те, за що боролися тоді й боремося тепер: за право бути собою, ухвалювати потрібні саме нам рішення, бути відповідальними суб'єктами історії, а не об'єктами дій сторонніх сил, які реалізують власні інтереси", – написав В'ятрович.

В свою чергу, депутатка Соломія Бобровська (фракція "Голос") наголосила, що дискусія щодо історичної справедливості не завершиться доти, поки Польща не буде сприймати Україну в якості рівноцінного партнера.

"Війна на короткий час змінила оптику, але наша стійкість зіграла злий жарт і дозволила партнерам вибудовувати двосторонні відносини з позиції сили, усвідомлюючи слабкість нашої позиції у цей конкретний момент", – додала вона.

На її думку, наразі головне – не піддатись і не піти на поступки.

"Слабких не поважають. Рахуються – з сильними. Це варто нарешті вивчити і Києву", – заявила Бобровська.

Напередодні видання "Європейська правда" з посиланням на джерело в українському уряді повідомило, що рішення Львівської облради оголосити 2027-й "роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича" призвело до призупинки передачі Україні великого пакета військової допомоги від Польщі.

Пізніше у Міністерстві національної оборони Польщі спростували цю інформацію.

Як повідомлялося, 20 жовтня Львівська обласна рада проголосувала за рішення оголосити 2027-й "роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича". Відповідне рішення було затверджено на засіданні комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції облради ще 6 липня, невдовзі після того, як президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла через присвоєння ним Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 20 жовтня розкритикував це рішення Львівської облради, зазначивши, що воно допомагає ворогам України, а міністр оборони ПольщіВладислав Косіняк-Камиш заявив, що це рішення шкодить відносинам двох країн.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підписав клопотання про внесення депутата Львівської облради Святослава Шеремети до списку осіб, небажаних для перебування на території Польщі.

Міністерство закордонних справ України виступило із заявою, в якій наголосило на важливості розвитку дружніх двосторонніх відносин із Польщею та вважає нещодавнє рішення Львівської обласної ради контрпродуктивним для актуальних зусиль.

21 жовтня заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький заявив, що українська сторона пообіцяла відмінити рішення Львівської облради.