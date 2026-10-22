"Укрзалізниця" запускає нові міжнародні потяги до Польщі

АТ "Укрзалізниця" повідомило про запуск нових міжнародних поїздів до Польщі, серед яких потяг №31/32 Київ-Перемишль та №73/74 Дніпро-Перемишль.

Згідно з повідомленням у телеграм-каналі компанії, поїзд №31/32 Київ-Перемишль має стикування з поїздом до Берліна, Праги, Кракова, Катовіце, Вроцлава. Крім того, має зупинки у Вінниці, Хмельницькому, Тернополі, Львові.

Передбачається, що відправлення потяга з Києва здійснюватиметься о 21:30, прибуття до Перемишля о 8:19.

На початку жовтня "Укрзалізниця" у соціальній мережі Threads повідомляла, що з 20 жовтня планувалось припинення курсування поїздів №31/32 Запоріжжя-Перемишль та №79/80 "Січеслав" Дніпро-Львів.

Тоді у компанії зауважували, що для пасажирів потяга №31/32 будуть доступні варіанти поїздки з пересадкою у Львові або Києві.

Що стосується потяга 73/74 Дніпро-Перемишль, він курсуватиме через Олександрію, Кам'янське, П'ятихатки, Знам'янку та Львів.

У свою чергу відправлення з Дніпра здійснюватиметься о 19:00, а прибуття до Перемишля о 14:10.

В "Укрзалізниці" додали, що у цей час пасажири зможуть пересісти з потяга №73/74 Дніпро-Перемишль на поїзд до Кракова, Варшави, Праги та Мюнхена.

Серед іншого у компанії додали, що флагманський поїзд №23/24 Київ-Холм носитиме ім'я відомого українського історика та очільника Української Центральної Ради Михайла Грушевського.

Зазначається, що у складі поїзда наявні сучасні вагони підвищеного комфорту, побудовані в Україні під час повномасштабного вторгнення.

"Продовжуємо працювати над зручним сполученням у різних напрямках", – йдеться у повідомленні компанії.