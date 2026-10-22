Мін'юст просить ВАКС стягнути в дохід держави активи колишнього заступника командувача "ДНР" Здрилюка

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення в дохід держави активів колишнього заступника командувача збройних формувань так званої "ДНР" Сергія Здрилюка, повідомило відомство.

"21 жовтня 2026 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави до Здрилюка Сергія Анатолійовича, відомого за позивним "Абвер", – колишнього заступника командувача збройних формувань так званої "ДНР" та командира першого батальйону "БАРС-Крим", – йдеться в повідомленні Мін'юсту в Телеграм.

Мін'юст просить суд стягнути в дохід держави належні Здрилюку об'єкт нерухомості у Вінницькій області та корпоративні права.

За даними міністерства, спецпідрозділ "БАРС-Крим" був сформований у 2024 році на тимчасово окупованій території Криму за підтримки президента РФ і бере участь у збройній агресії проти України. Його перший батальйон під командуванням Здрилюка виконує бойові завдання в інтересах держави-агресора на запорізькому напрямку.

Крім того, як зазначили в Мін'юсті, Здрилюк бере участь у військово-патріотичному вихованні молоді в окупованому Криму.