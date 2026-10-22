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Сили оборони збили 181 російський БПЛА з 210

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Сили оборони збили 181 російський БПЛА з 210

У ніч на четвер, 22 жовтня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М/С-400/Циркон/Онікс та 210 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів типу "Пародія".

Основним напрямком удару став Київ, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 181 ворожий БпЛА типу Shahed (із них – 87 реактивні), Гербера та дрон інших типів, 10 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває! Не ігноруйте тривогу!", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 32 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#росія #цілі #знищення
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