Сибіга про атаку РФ: Вночі кияни почули, як звучить справжній російський "гуманізм"; війну зупинить лише сила

У ніч на четвер кияни почули, як звучить справжній російський "гуманізм", заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, реагуючи на чергову російську атаку Києва.

"Цієї ночі кияни почули, як насправді звучить російський "гуманізм": жорстока атака із застосуванням десятків балістичних ракет", – написав він у соцмережі Х.

Міністр зазначив, що атака була спрямована на енергетичну інфраструктуру, медичні заклади, торговельні центри та житлові райони.

Він додав, що під ударом опинилися й інші міста України.

"Політика умиротворення, запопадливість і лестощі не зупинять цю війну. Це під силу лише силі", – підкреслив Сибіга.

Як повідомлялося, внаслідок ворожого обстрілу Києва в ніч на 22 жовтня постраждали 15 людей, серед них двоє 15-річних дітей. У Києві у зв'язку з ворожою атакою на столицю обмежено рух транспорту Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег.

РФ здійснила чергову масовану дроново-балістичну атаку України, зокрема, Києва. Цього разу ворог вдався до атак кількома хвилями, здійснюючи пуски балістики кожні дві години, починаючи з 22:00 вечора середи.