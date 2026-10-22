Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сибіга про атаку РФ: Вночі кияни почули, як звучить справжній російський "гуманізм"; війну зупинить лише сила

1 хв читати
Додати як джерело
Сибіга про атаку РФ: Вночі кияни почули, як звучить справжній російський "гуманізм"; війну зупинить лише сила
Фото: ДСНС Києва

У ніч на четвер кияни почули, як звучить справжній російський "гуманізм", заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, реагуючи на чергову російську атаку Києва.

"Цієї ночі кияни почули, як насправді звучить російський "гуманізм": жорстока атака із застосуванням десятків балістичних ракет", – написав він у соцмережі Х.

Міністр зазначив, що атака була спрямована на енергетичну інфраструктуру, медичні заклади, торговельні центри та житлові райони.

Він додав, що під ударом опинилися й інші міста України.

"Політика умиротворення, запопадливість і лестощі не зупинять цю війну. Це під силу лише силі", – підкреслив Сибіга.

Як повідомлялося, внаслідок ворожого обстрілу Києва в ніч на 22 жовтня постраждали 15 людей, серед них двоє 15-річних дітей. У Києві у зв'язку з ворожою атакою на столицю обмежено рух транспорту Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег.

РФ здійснила чергову масовану дроново-балістичну атаку України, зокрема, Києва. Цього разу ворог вдався до атак кількома хвилями, здійснюючи пуски балістики кожні дві години, починаючи з 22:00 вечора середи.

#київ #атака #сибіга
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Україна отримає через 1,5-2 місяці проєкт для захисту від шахедів – Зеленський після зустрічей у Норвегії

Україна отримає через 1,5-2 місяці проєкт для захисту від шахедів – Зеленський після зустрічей у Норвегії

Україна зараз працює над трьома проєктами, через 1,5-2 місяці у рамках першого проєкту буде отриманий захист від шахедів, повідомив президент України…

Читати
Пишний: продовжую виконувати свої обов'язки голови НБУ та готовий до повної співпраці зі слідством

Пишний: продовжую виконувати свої обов'язки голови НБУ та готовий до повної співпраці зі слідством

Обшуки Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у "робочому просторі" голови Національ…

Читати