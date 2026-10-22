Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Одна людина загинула, ще 15 постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

1 хв читати
Додати як джерело
Одна людина загинула, ще 15 постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 11 населених пунктах області, одна людина загинула, ще 15, у тому числі троє дітей, постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У с. Лиманівка Лозівської громади загинула 42-річна жінка, зазнав поранень 13-річний хлопчик, ще 8 людей, зокрема 10-річний хлопчик, отримали гостру реакцію на стрес; у м. Дергачі поранено 46-річну жінку; у сел. Високий зазнали поранень 35-річна жінка і 5-річна дівчинка; у с. Піски-Радьківські Борівської громади поранено 47-річного чоловіка; у сел. Слатине Дергачівської громади зазнав поранень 40-річний чоловік; у м. Ізюм поранено 53-річну жінку', – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

Автор

Кореспондент · Регіональні новини
#постраждалі #харківська #обстріли
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Україна отримає через 1,5-2 місяці проєкт для захисту від шахедів – Зеленський після зустрічей у Норвегії

Україна отримає через 1,5-2 місяці проєкт для захисту від шахедів – Зеленський після зустрічей у Норвегії

Україна зараз працює над трьома проєктами, через 1,5-2 місяці у рамках першого проєкту буде отриманий захист від шахедів, повідомив президент України…

Читати
Пишний: продовжую виконувати свої обов'язки голови НБУ та готовий до повної співпраці зі слідством

Пишний: продовжую виконувати свої обов'язки голови НБУ та готовий до повної співпраці зі слідством

Обшуки Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у "робочому просторі" голови Національ…

Читати
МЗС України вважає контрпродуктивним рішення Львівської облради щодо історичних питань та закликає Польщу утриматися від різких кроків

МЗС України вважає контрпродуктивним рішення Львівської облради щодо історичних питань та закликає Польщу утриматися від різких кроків

Міністерство закордонних справ України наголошує на важливості розвитку дружніх двосторонніх відносин із Польщею та вважає нещодавнє рішення Львівськ…

Читати