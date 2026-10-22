Одна людина загинула, ще 15 постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 11 населених пунктах області, одна людина загинула, ще 15, у тому числі троє дітей, постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У с. Лиманівка Лозівської громади загинула 42-річна жінка, зазнав поранень 13-річний хлопчик, ще 8 людей, зокрема 10-річний хлопчик, отримали гостру реакцію на стрес; у м. Дергачі поранено 46-річну жінку; у сел. Високий зазнали поранень 35-річна жінка і 5-річна дівчинка; у с. Піски-Радьківські Борівської громади поранено 47-річного чоловіка; у сел. Слатине Дергачівської громади зазнав поранень 40-річний чоловік; у м. Ізюм поранено 53-річну жінку', – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.