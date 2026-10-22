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У Києві через зміни в роботі "зеленої" лінії метро посилять автобусні маршрути №22 і №91

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У Києві через зміни в роботі "зеленої" лінії метро посилять автобусні маршрути №22 і №91

У Києві посилюють роботу автобусних маршрутів №22 і №91 у зв'язку з тимчасовими змінами в роботі "зеленої" лінії метрополітену, повідомила Київська міська державна адміністрація.

За даними КМДА, на маршруті №22 кількість автобусів збільшать з 10 до 12. З них п'ять курсуватимуть за скороченим маршрутом від вулиці Тростянецької до станції метро "Либідська", що має зменшити навантаження на цій ділянці.

На маршруті №91 кількість автобусів збільшать з трьох до п'яти.

"Просимо пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок", – йдеться в повідомленні КМДА в телеграм.

 

#київ #метро #транспорт
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