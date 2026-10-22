На Вінниччині внаслідок масованої атаки пошкоджено промислові та енергетичні об'єкти, а також приватні будинки

Внаслідок чергової масованої атаки російських військ у ніч на четвер у Вінницькій області пошкоджено промислові об'єкти, енергетичну інфраструктуру та приватні домоволодіння, повідомила начальниця ОВА Наталя Заболотна.

"На Вінниччині є пошкодження промислових об'єктів, енергетичної інфраструктури та приватних домоволодінь внаслідок чергової масованої атаки ворога", – написала вона.

За її словами, постраждалих немає.

Рятувальні служби та енергетики працюють над відновленням об'єктів та енергопостачання.