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На Вінниччині внаслідок масованої атаки пошкоджено промислові та енергетичні об'єкти, а також приватні будинки

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Внаслідок чергової масованої атаки російських військ у ніч на четвер у Вінницькій області пошкоджено промислові об'єкти, енергетичну інфраструктуру та приватні домоволодіння, повідомила начальниця ОВА Наталя Заболотна.

"На Вінниччині є пошкодження промислових об'єктів, енергетичної інфраструктури та приватних домоволодінь внаслідок чергової масованої атаки ворога", – написала вона.

За її словами, постраждалих немає.

Рятувальні служби та енергетики працюють над відновленням об'єктів та енергопостачання.

 

#пошкодження #вінницька #атака
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