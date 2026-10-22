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Росіяни вночі атакували дронами телерадіокомпанію та об'єкт енергетики на Полтавщині – ОВА

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Росіяни вночі атакували дронами телерадіокомпанію та об'єкт енергетики на Полтавщині – ОВА
Фото: https://t.me/poltavskaOVA

Російські безпілотники в ніч на четвер атакували приватну телерадіокомпанію та об'єкт енергетичної інфраструктури у Полтавській області, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"У Кременчуці ворожий БПЛА атакував будівлю приватної телерадіокомпанії. Виникла пожежа", – написав він у телеграмі.

За попередніми даними, люди не постраждали. Інформація уточнюється.

"У Кременчуцькому районі зафіксовано влучання БПЛА по об'єкту енергетичної інфраструктури. Попередньо – без постраждалих", – поінформував Дяківнич.

 

 

#телерадіокомпанія #полтавська #атака
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