Окупанти за добу втратили 2250 осіб та 365 од. авто та спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 2250 окупантів, три танки, 44 артсистеми, вісім бронемашин, 1750 БПЛА, а також 365 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook вранці четверга.

Крім того, за минулу добу знищено сім наземних робототехнічних комплексів, три засоби ППО та одну РСЗВ.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення станом на 22 жовтня 2026 року втрати противника в особовому складі становлять близько 1 572 790 осіб.

Також, за даними Генштабу, Сили оборони знищили 12 439 танків, 25 594 бойові броньовані машини, 51 447 артилерійських систем, 2 229 РСЗВ, 1 719 засобів ППО, 449 літаків, 356 гелікоптерів, 2 997 наземних робототехнічних комплексів, 575 142 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 5 138 крилатих ракет.

Втрати окупантів у морській техніці становлять 35 кораблів і катерів та два підводні човни. Крім того, знищено 165 641 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн, а також 4 846 одиниць спеціальної техніки.

Дані уточнюються.