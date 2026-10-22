На Харківщині внаслідок обстрілу загинула жінка, ще четверо людей постраждали, серед них двоє дітей – ОВА

Внаслідок ворожого обстрілу в селі Лиманівка Лозівського району Харківської області загинула 42-річна жінка, ще четверо людей постраждали, серед них 13-річний та 10-річний хлопчики, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Медики надали постраждалим всю необхідну допомогу", – написав він у телеграм у четвер.

Крім того, за його даними, вночі російські війська завдали дронових ударів по Слобідському та Основ'янському районах Харкова. У Слобідському районі спалахнула господарча споруда, пошкоджено приватні будинки. В Основ'янському районі пошкоджено магазин, чотири автомобілі та скління вікон багатоповерхового житлового будинку. Постраждалих там немає.

Згодом удар БпЛА було зафіксовано в Холодногірському районі міста. За словами Синєгубова, сталося влучання на територію стоянки вантажних автомобілів, де загорілися чотири вантажівки, причіп і легковий автомобіль. Минулося без постраждалих, екстрені служби ліквідовують наслідки обстрілу.