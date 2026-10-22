Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Запоріжжі з 22 жовтня відновлять рух Вантовим мостом, вночі він буде закритий – Семікін

1 хв читати
Додати як джерело

Рух Вантовим мостом у Запоріжжі відновлять 22 жовтня з 06:00, однак щоночі з 00:00 до 06:00 міст буде повністю закритий, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"В інший час проїзд працює у звичайному режимі, але для вантажівок понад 3,5 тонни рух мостом залишається забороненим", – написав він у телеграмі.

Об'їхати міст можна через міст Преображенського, де відкрито по одній смузі в кожному напрямку.

Причину обмеження руху Семікін не вказує.

Джерело: https://t.me/zoda_gov_ua/68540

#запоріжжя #рух #міст
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Україна отримає через 1,5-2 місяці проєкт для захисту від шахедів – Зеленський після зустрічей у Норвегії

Україна отримає через 1,5-2 місяці проєкт для захисту від шахедів – Зеленський після зустрічей у Норвегії

Україна зараз працює над трьома проєктами, через 1,5-2 місяці у рамках першого проєкту буде отриманий захист від шахедів, повідомив президент України…

Читати
Пишний: продовжую виконувати свої обов'язки голови НБУ та готовий до повної співпраці зі слідством

Пишний: продовжую виконувати свої обов'язки голови НБУ та готовий до повної співпраці зі слідством

Обшуки Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у "робочому просторі" голови Національ…

Читати