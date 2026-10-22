У Запоріжжі з 22 жовтня відновлять рух Вантовим мостом, вночі він буде закритий – Семікін

Рух Вантовим мостом у Запоріжжі відновлять 22 жовтня з 06:00, однак щоночі з 00:00 до 06:00 міст буде повністю закритий, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"В інший час проїзд працює у звичайному режимі, але для вантажівок понад 3,5 тонни рух мостом залишається забороненим", – написав він у телеграмі.

Об'їхати міст можна через міст Преображенського, де відкрито по одній смузі в кожному напрямку.

Причину обмеження руху Семікін не вказує.

Джерело: https://t.me/zoda_gov_ua/68540