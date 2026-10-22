На фронті відбулось 165 боїв за добу, найбільше на покровському напрямку – Генштаб

Російські війська від початку доби 165 разів атакували позиції Сил оборони України, найактивнішим ворог був на покровському напрямку, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 165 бойових зіткнень. Противник завдав 49 авіаційних ударів, скинув 165 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6512 дронів-камікадзе та здійснив 2044 обстріли населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському та курському напрямках від початку доби окупанти завдали одного авіаудару, застосували дві керовані авіабомби, здійснили 37 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, один із яких – із застосуванням РСЗВ.

На південно-слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори та в бік населеного пункту Ізбицьке.

На куп'янському напрямку ворог шість разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки.

Дев'ять спроб загарбників просунутися відбивали на лиманському напрямку у районах населених пунктів Колодязі, Зарічне та в бік населених пунктів Глущенкове, Дерилове й Лиман.

На слов'янському напрямку Сили оборони зупинили одну спробу загарбників просунутися у бік Миколаївки.

На костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали шість ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та в бік Новопавлівки.

19 атак здійснив ворог на покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Софіївка, Добропілля, Білицьке, Молодецьке та у бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Ганнівка, Світле, Красноподілля, Сергіївка й Муравка. Дві штурмові дії противника тривають.

"За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 62 окупанти, 18 – поранено; знищено п'ять одиниць автомобільної техніки, чотири спеціальні засоби, один пункт управління БпЛА, склад ПММ та 66 укриттів. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему, спеціальний засіб, чотири пункти управління БпЛА та 136 укриттів противника. Знищено або подавлено 220 безпілотних літальних апаратів різних типів", – сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку у бік Тернового.

На гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили дев'ять ворожих атак у бік населених пунктів Різдвянка, Долинка, Гірке та Єгорівка.

На оріхівському напрямку окупанти здійснили одну спробу покращити своє становище, атакуючи в бік Павлівки.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid032DRTALSMnAhRVzxyHrECkNnpbST31KykVNDXVrwf35sB7GuDnFYTXwEHHVd4kzMXl