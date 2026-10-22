Сибіга окреслив послам пріоритети: ППО, енергетика, санкції та відкриття переговорних кластерів з ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів онлайн-нараду з послами України в усьому світі, під час якої визначив пріоритети роботи дипломатів на найближчий час.

"Ми проходимо дуже важкий період. Росія не хоче припиняти війну, лише нарощує терор. Удари по нашій енергетиці посилюються, і тисячі українських родин залишаються без світла й тепла. Зараз потрібні максимальна зібраність і консолідація всіх зусиль", – написав він у соцмережі Х.

За словами міністра, від цього залежать захист інтересів України, її обороноздатність, тиск на агресора, а також позиції України на міжнародній арені та за столом переговорів.

"Маємо підняти градус дій. Світ не повинен мовчати, ігнорувати чи діяти за інерцією", – наголосив Сибіга.

Серед ключових завдань для послів він назвав залучення додаткових ракет-перехоплювачів для ППО, енергетичні пакети допомоги та локомотиви на заміну знищеним Росією, військову допомогу і додаткове фінансування для покриття оборонних потреб України. Крім того, йдеться про посилення санкцій і перекриття РФ доступу до технологій, з яких вона виробляє ракети та дрони, а також про відкриття решти переговорних кластерів на шляху до членства в ЄС.

Окремо учасники наради обговорили нову роль Європи в мирному процесі. За словами Сибіги, вона має стати не альтернативою американському треку, а доповненням до нього та демонстрацією європейської сили і суб'єктності.

Важливим завданням міністр також назвав врегулювання і нормалізацію відносин із сусідами, зокрема з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

"Ми приречені на добросусідство. Часом доводиться йти вперед, зціпивши зуби. Але йти вперед, щоб посилювати всю Європу і наші сусідні країни", – зазначив він.

Сибіга додав, що в межах наради відбувся окремий брифінг в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Федоренка та команди компанії щодо підготовки до зими і необхідної підтримки партнерів.

Джерело: https://www.facebook.com/37005476/posts/10102826312903451/?rdid=8KGEGYWSafBXlFmj