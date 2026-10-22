Бельгійський прем'єр переконаний, що ЄС не повернеться до ідеї використання заморожених активів РФ для України

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що Єврокомісія не пропонуватиме нових механізмів використання заморожених російських активів для покриття фінансових потреб України.

"Я в цьому впевнений, оскільки саме про це йшлося", – сказав він у середу в бельгійському парламенті, звітуючи про результати саміту ЄС минулого тижня.

Водночас Де Вевер не виключив, що інші держави-члени ЄС спробують відновити дискусію. Він розкритикував прем'єра Нідерландів Роба Єттена, який в ефірі радіо заявив про бажання "забрати ці гроші". За словами бельгійського прем'єра, деякі нещодавно обрані європейські лідери висувають аргументи, які йому вдалося відхилити ще минулого року.

Де Вевер повідомив, що попередив колег про можливі правові наслідки навіть такої риторики, і це застереження подіяло. "Один із колег сказав мені в кулуарах, що я пройшовся по цій дискусії, наче з вогнеметом", – розповів він.

Минулого року Де Вевер рішуче виступав проти використання заморожених російських активів на суму близько 185 млрд євро, які зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear. Натомість лідери ЄС погодили для України кредит у 90 млрд євро на 2026-2027 роки, однак, за оцінками, цієї суми буде недостатньо.

На саміті минулого тижня президент Володимир Зеленський попросив у ЄС додаткові 70 млрд євро підтримки на наступний рік.

Джерело: https://www.brusselstimes.com/belgium/2371108/pm-de-wever-certain-european-commission-will-not-reopen-debate-on-russian-assets