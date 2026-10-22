Кабмін планує до кінця тижня ухвалити оновлені правила бронювання – Кисилевський

Кабінет міністрів планує до кінця тижня ухвалити постанову про оновлення правил бронювання військовозобов'язаних, повідомив заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Станом на сьогодні з проєкту постанови виключено пункт про неврахування працівників, які мають відстрочку від мобілізації, при розрахунку квоти бронювання", – написав він у фейсбуці.

За словами депутата, про статус проєкту в середу комітет поінформував міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко. Дискусія щодо перегляду квот для окремих секторів економіки ще не фіналізована.

У постанові залишиться пункт про створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних як дорадчого органу при Кабміні. Центр перевірятиме обґрунтованість критеріїв, за якими бронювання здійснюють центральні органи виконавчої влади та місцеві адміністрації, і зможе лише рекомендувати їх переглянути.

"Остаточне рішення ухвалюватимуть ЦОВВ та місцеві адміністрації", – наголосив він.

Міністерство економіки, як зазначив Кисилевський, не очікує суттєвих змін критеріїв, за якими воно здійснює бронювання.

Джерело: https://www.facebook.com/kysylevskyy.official/posts/pfbid02ezWqa4pY89ThxfHQnw6n8QhPotLc2AEh1J7W5TTqq5UoegnnoHSkekHzVfirjecRl?rdid=p7PEA5UU1ONfRIk1