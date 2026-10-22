Унаслідок ракетної атаки на Київ постраждали шестеро людей, є влучання в об'єкт транспортної інфраструктури – мер

Кількість постраждалих унаслідок вечірньої ракетної атаки РФ на Київ в середу зросла до шести; також зафіксовано влучання на території об'єкта транспортної інфраструктури, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"6 постраждалих внаслідок ракетної атаки ворога на столицю ввечері 21 жовтня. 4 поранених медики госпіталізували", – написав він у телеграмі.

За його даними, влучання в об'єкт транспортної інфраструктури сталося в Дарницькому районі, екстрені служби прямують на місце.

Як повідомлялося, раніше в КМВА повідомляли, що внаслідок удару пошкоджено АЗС і приватні житлові будинки.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7953