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Переговори в Петербурзі та Осло пройшли конструктивно, триває робота над організацією тристоронньої зустрічі між США, РФ та Україною – Віткофф

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Київ. 21 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Спецпосланець президента США Стів Віткофф у середу заявив про конструктивний характер переговорів у Санкт-Петербурзі та Осло щодо врегулювання ситуації в Україні.

"Ці дискусії були конструктивними. Ми продовжимо працювати над тристоронніми переговорами між США, Росією та Україною на технічному рівні", – написав Віткофф у соцмережі X.

Він нагадав, що в Санкт-Петербурзі відбулася його зустріч із Володимиром Путіним; обговорення рамок мирної угоди "базувалися на прогресі, досягнутому в Осло з президентом України Володимиром Зеленським". Віткофф зазначив, що подякував Путіну за звільнення з-під варти американця Стівена Хаббарда.

"Хоча попереду ще багато важливої роботи, президент США Дональд Трамп залишається відданим меті завершити цю війну та домогтися загального, міцного миру, який забезпечить безпеку та процвітання наступним поколінням", – додав Віткофф.

У свою чергу, його колега Джаред Кушнер переконаний, що протягом останніх кількох днів спостерігається обнадійливий прогрес. За його словами, Офіс спеціального посланника президента США з питань мирних місій та сам Кушнер "вдячні президенту США за його лідерство, а також нашим українським, європейським і російським партнерам – за конструктивну взаємодію".

Кушнер додав, що "попереду ще багато складної роботи". "Проте ми маємо реальну можливість залишити цю війну в минулому й закласти фундамент для тривалого миру, безпеки та процвітання – для прийдешніх поколінь", – підкреслив він.

Джерело: https://x.com/SEPeaceMissions

https://x.com/jaredkushner/status/2112955774896869635?s=20

#переговори #росія #сша #оцінка
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