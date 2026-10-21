США готуються частково евакуювати персонал посольств у країнах Перської затоки через загрозу бойових дій – ЗМІ

Держдепартамент США готується видати розпорядження про виїзд частини персоналу та членів їхніх сімей із посольств у регіоні Перської затоки, повідомляє Reuters із посиланням на трьох американських посадовців.

За словами двох із них, такий крок пов'язаний з можливим відновленням бойових дій, зокрема з боку підтримуваних Іраном хуситів у Ємені. Розпорядження може передбачати евакуацію всього персоналу та членів їхніх сімей із посольства США в Саудівській Аравії.

У середу посольство США в Ер-Ріяді оприлюднило попередження щодо безпеки, в якому йдеться про ймовірність нових атак хуситів на Саудівську Аравію після нещодавніх смертоносних ударів, зокрема по аеропорту Ер-Ріяда.

Джерело: https://www.reuters.com/world/middle-east/us-preparing-issue-ordered-departure-some-personnel-gulf-embassies-us-officials-2026-10-21/