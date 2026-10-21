Стефанчук: Україна та Польща мають спільно виступати проти спроб внести розбрат у двосторонні відносини

Україна та Польща мають спільно виступати проти спроб внести розбрат у двосторонні відносини, вважає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Україну та Польщу об'єднують спільні цінності, взаємна підтримка та усвідомлення того, наскільки важливими є єдність і солідарність у цей складний для Європи час…Ми маємо відповідально ставитися до складних сторінок спільної історії, не дозволяючи їм ставати перешкодою для порозуміння та спільного майбутнього. Відвертий діалог, взаємна повага та конструктивна взаємодія є необхідними передумовами збереження довіри між українцями й поляками.Маємо спільно і рішуче виступати проти спроб внести розбрат у наші відносини, намагаючись перешкодити процесу примирення і порозуміння", – написав Стефанчук у Фейсбуці у середу.

Він підкреслив, що важливим питанням у двосторонніх відносинах є продовження ексгумаційних робіт та відновлення історичної справедливості.

"Україна підтримує ці процеси, адже йдеться, передусім, про людську гідність, право родин знати правду про долю своїх близьких і можливість належно вшанувати пам'ять невинно загиблих жертв. Це наш спільний моральний обов'язок, який не повинен залежати від політичної кон'юнктури. Ми не допустимо, щоб вшанування пам'яті загиблих стало заручником маргінальних політиканів",- зазначив Стефанчук.

За його словами слід усвідомлювати, що головним бенефіціаром українсько-польського протистояння є Росія.

Голова Верховної Ради висловів впевненість, що стратегічне партнерство України та Польщі, а також добросусідські відносини між двома країнами залишатимуться міцними і непідвладними спробам їх порушити.

Як повідомлялося, 20 жовтня Львівська обласна рада проголосувала за рішення оголосити 2027-й "роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича". Відповідне рішення було затверджено на засіданні комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції облради ще 6 липня, невдовзі після того, як президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла через присвоєння ним Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". Це призвело до напруги в українсько-польських стосунках, втім, 17 жовтня Зеленський повідомив про їх покращення.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 20 жовтня розкритикував це рішення Львівської облради, зазначивши, що воно допомагає ворогам України, а міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що це рішення шкодить відносинам двох країн.

"Таке рішення не сприяє побудові взаємної довіри між народами, а навпаки, поглиблює розколи. Необхідно, щоб українська влада відмежувалася від цієї позиції", – написав він.

Міністерство закордонних справ України в своїй заяві наголосило на важливості розвитку дружніх двосторонніх відносин із Польщею та вважає нещодавнє рішення Львівської обласної ради контрпродуктивним.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/19sYjPS8Wt/?mibextid=wwXIfr