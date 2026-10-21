Трамп: можливо, ми зараз ближче до врегулювання війни в Україні, ніж будь-коли

Президент США Дональд Трамп заявив, що США, можливо, зараз ближче до врегулювання війни Росії проти України, ніж будь-коли раніше.

"Днями я спілкувався з Володимиром Путіним щодо врегулювання його війни з Україною; до речі, гадаю, ми наближаємося до цього. Можливо, зараз ми ближче до цього, ніж будь-коли раніше", – сказав він.

Трамп згадав, що під час цієї розмови попросив Путіна звільнити американця Стівена Габбарда, і той погодився. За словами президента США, Габбарда зустріли в Росії, і він уже летить додому разом зі спецпосланцем Стівом Віткоффом і родиною.

"Ми нічого не віддали натомість, що трапляється вкрай рідко", – наголосив Трамп, додавши, що питання вирішилося під час телефонної розмови з Путіним наприкінці минулого тижня.

На запитання журналістів, чи погоджується він із тим, що Віткофф назвав звільнення гуманітарним кроком, Трамп відповів, що "мабуть, можна сказати й так", але від однозначних оцінок утримався, нагадавши, що США ведуть переговори з Росією про припинення війни в Україні.

Як повідомлялося, Росія звільнила громадянина США Стівена Габбарда, засудженого в РФ за обвинуваченням у найманстві, а спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив про поступ у переговорах щодо припинення вогню в Україні, повідомляють російські ЗМІ.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=TLH3gXrPCTU