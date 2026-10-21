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Україна працює над покриттям дефіциту у $4,1 млрд – Зеленський

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Україна працює над покриттям дефіциту у $4,1 млрд – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Україна працює з міжнародними партнерами над покриттям дефіциту у $4,1 млрд на цей фінансовий рік, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Окремо я скажу чесно, що для нас важливо закрити всі проблемні, всі дефіцитні питання цього фінансового року, ви знаєте, що ми попрацювали непогано з Європейським Союзом і також вдячні партнерам, але залишився у нас дефіцит в EUR3,5 млрд, тобто $4,1 млрд, ми над цим працюємо. Це питання я підняв з нашими норвезькими колегами, ну і питання сприймається, ми в діалозі, скажімо так, надіємося, що нам партнери будуть допомагати, вдячні королю за аудієнцію, дякуємо норвезькому народу за підтримку", – сказав Зеленський журналістам у середу ввечері.

Минулого тижня міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що непокрита потреба України у зовнішньому фінансуванні бюджету у 2027р складає $32,6 млрд з $52,6 млрд, оборони – EUR40 млрд з EUR70 млрд.

Автор

Кореспондент · Офіс президента
#фінансування #зеленський #дефіцит
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