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Україна і Канада готуються підписати Угоду про столітнє партнерство – Сибіга

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Україна і Канада готуються підписати Угоду про столітнє партнерство – Сибіга

Україна і Канада готуються до підписання Угоди про столітнє партнерство, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після розмови з міністром закордонних справ Канади Анітою Ананд.

"Нам потрібні цілеспрямовані санкції проти російської балістичної програми, щоб зірвати виробництво ракет і перекрити доступ до критично важливих компонентів", – написав він у соцмережі Х.

За його словами, сторони обговорили подальші кроки після нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського до Канади, зокрема підготовку до підписання Угоди про столітнє партнерство та розвиток співпраці у сфері безпеки.

Також Сибіга поінформував канадську колегу про наслідки останніх російських ракетних атак і ударів безпілотниками по цивільному населенню та критичній інфраструктурі України.

Сторони обговорили поточні зусилля, спрямовані на досягнення миру, а також нагальну потребу в посиленні української системи протиповітряної оборони, зокрема, спроможності перехоплювати балістичні ракети.

Сибіга додав, що водночас для захисту українського неба та енергетичної інфраструктури критично важливо прискорити постачання ракет-перехоплювачів.

"Я також подякував Аніті за те, що Канада стала співорганізатором конференції "Шляхи до миру" (Pathways to Peace) у Торонто, присвяченої поверненню українських дітей, незаконно утримуваних цивільних осіб та військовополонених", – зазначив він.

 

#угода #партнерство #канада
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