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Україна отримає через 1,5-2 місяці проєкт для захисту від шахедів – Зеленський після зустрічей у Норвегії

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Україна отримає через 1,5-2 місяці проєкт для захисту від шахедів – Зеленський після зустрічей у Норвегії
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Україна зараз працює над трьома проєктами, через 1,5-2 місяці у рамках першого проєкту буде отриманий захист від шахедів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Перший проект, результат сильний, на мій погляд, ми отримуємо вже за півтора-два місяці і отримуємо для захисту нас від шахедів", – сказав Зеленський журналістам у середу ввечері.

Президент також подякував Норвегії за послідовну підтримку щодо посилення другого проєкту – антибалістичної системи FREYJA.

"І є третій проєкт щодо ППО і зв'язку, скажімо так, супутникового зв'язку, про це трішки пізніше, вдячні за результат", – зазначив Зеленський.

Автор

Кореспондент · Офіс президента
#захист #зеленський #норвегія
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