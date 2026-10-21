Україна отримає через 1,5-2 місяці проєкт для захисту від шахедів – Зеленський після зустрічей у Норвегії

Україна зараз працює над трьома проєктами, через 1,5-2 місяці у рамках першого проєкту буде отриманий захист від шахедів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Перший проект, результат сильний, на мій погляд, ми отримуємо вже за півтора-два місяці і отримуємо для захисту нас від шахедів", – сказав Зеленський журналістам у середу ввечері.

Президент також подякував Норвегії за послідовну підтримку щодо посилення другого проєкту – антибалістичної системи FREYJA.

"І є третій проєкт щодо ППО і зв'язку, скажімо так, супутникового зв'язку, про це трішки пізніше, вдячні за результат", – зазначив Зеленський.