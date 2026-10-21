Росія підтримує тристоронню зустріч на рівні команд – Зеленський

Росія підтримує тристоронню зустріч на рівні команд, дати цієї можливої зустрічі ще узгоджуються, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами візиту спецпредставника президента США Стіва Віткоффа до РФ.

"Важливо було, що сьогодні була зустріч Стіва Віткоффа з російською стороною. Ми отримали фідбек, що Росія, так як це зрозуміли ми з брифу, Росія підтримує трьохсторонню зустріч на рівні наших команд. Американська сторона пропонує це зробити як можна швидше, ми підтримуємо це. Я не знаю, які будуть остаточні дати цієї зустрічі", – сказав Зеленський журналістам у середу ввечері.

За словами президента, аджендою для цієї можливої зустрічі залишається закінчити війну, наблизити мир і підготувати все для зустрічі на рівні лідерів.

"Щоб напрацювати цю адженду, команди будуть спілкуватись. Я не знаю, коли буде ця зустріч", – зазначив Зеленський.

Він повідомив, що українська сторона спілкувалася з американськими партнерами. За його словами, "зроблять все, щоб це (зустріч – ІФ-У) було як можна раніше, в листопаді". Водночас президент вважає, що зустріч має відбуватися не пізніше початку листопада.

"Подивимося, не все від нас залежить. Ми будемо підтримувати пропозицію і припинення вогню, і закінчення війни, і енерго ceasefire, будь-якого ceasefire, в будь-якому випадку і гуманітарних ініціатив, повернення полонених і дипломатії", – наголосив президент.

Водночас, він додав, що Росія вже багато разів говорила, що готова до зустрічі в тому чи іншому форматі.

"Потім щось змінялось, відмінялось, подивимося як цього разу. І тому головний концепт це зустрітись як можна раніше – почати працювати, напрацювати мир, який нам потрібен", – резюмував Зеленський.