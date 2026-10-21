Пишний: продовжую виконувати свої обов'язки голови НБУ та готовий до повної співпраці зі слідством

Обшуки Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у "робочому просторі" голови Національного банку України Андрія Пишного не виявили нічого, що могло б свідчити про вчинення ним чи будь-ким із службовців НБУ будь-яких правопорушень, заявив сам Пишний.

"Продовжую виконувати свої обов'язки голови Національного банку України. Мої пріоритети незмінні: макрофінансова стабільність, стійкість банківської системи та захист інституційної незалежності НБУ", – написав він у Facebook у середу ввечері.

Пишний стверджує, що відповідно до ухвали суду, кримінальне провадження, у межах якого проводилися слідчі дії, не стосується ані діяльності Національного банку України, ані його службової діяльності на посаді голови центробанку.

"Я поважаю роботу НАБУ та САП, підтримую незалежність антикорупційних органів і готовий до повної співпраці зі слідством у межах закону", – зазначив очільник НБУ.

Він також наголосив, що принциповою є незалежність та інституційна спроможність Національного банку.

"Незалежність державних інституцій передбачає не лише свободу від зовнішнього впливу, а й взаємну повагу, відповідальність та неухильне дотримання закону… Переконаний, що всі питання мають вирішуватися виключно в правовій площині", – зауважив Пишний.

Раніше у середу НАБУ повідомило, що його детективи проводили обшуки в приміщенні НБУ та за місцем проживання одного зі співробітників, нікого не затримували, про підозру не повідомляли.

Інші деталі не розголошувалися для збереження таємниці досудового розслідування.

У свою чергу Нацбанк заявив, що додаткові пояснення будуть надані по завершенню процесуальних дій, при цьому НБУ продовжує працювати в штатному режимі.