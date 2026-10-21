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В Слов'янську за день внаслідок обстрілів постраждали 8 людей – ОВА

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В Слов'янську за день внаслідок обстрілів постраждали 8 людей – ОВА

Щонайменше 8 людей поранені внаслідок сьогоднішніх російських ударів по Слов'янську. Серед постраждалих – двоє дітей, хлопчики 7 і 13 років, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Протягом дня ворог неодноразово атакував місто, зокрема керованими авіабомбами та FPV-дроном. Пошкоджені 6 багатоквартирних будинків, готель, крамницю і 3 автомобілі, ще 5 автівок знищені", – написав Філашкін в телеграм-каналі.

Він звернувся до жителів регіону евакуюватися до більш безпечних регіонів України, особливо у випадку наявності дітей.

"Вони не повинні платити здоров'ям і життям за рішення дорослих залишатися під постійними обстрілами", – резюмував очільник ОВА.

 

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#донеччина #постраждалі #словянськ
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