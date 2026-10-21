Рада розгляне проєкт бюджету на 2027 рік на найближчому пленарному тижні – Корецький

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький подякував членам Бюджетного комітету за підтримку проєкту бюджету на 2027 рік.

"Усі надані комітетом рекомендації будуть ретельно опрацьовані під час підготовки до другого читання. Це бюджет воюючої країни і наше спільне завдання забезпечити потреби безпеки й оборони, зберегти фінансову стійкість, соціальні виплати та гарантувати українцям необхідну підтримку", – наголосив Корецький в телеграм-каналі.

Він зазначив, що розгляд проєкту Державного бюджету в першому читанні очікується на найближчому пленарному тижні.