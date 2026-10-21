Данія надасть державну гарантію за кредитом на $112,6 млн дочірній компанії української Fire Point

Данія повідомила про надання державної гарантії за кредитом у розмірі 750 млн данських крон або $112,6 млн дочірній данській компанії українського виробника в сфері оборонних технологій Fire Point.

"Ця позика забезпечена державною гарантією Данії, оскільки війна в Україні ускладнює для Fire Point можливість отримати кредит у Данії на стандартних комерційних умовах", – йдеться у повідомленні Міністерства підприємництва, бізнесу та фінансів Данії.

Згідно з повідомленням відомства Данії, фінансування данської дочірньої компанії Fire Point здійснюватиметься через експортно-інвестиційний фонд країни (EIFO).

За словами міністра промисловості, бізнесу та фінансів Мартіна Лідегора, розміщення українського виробництва на данській території для потреб оборони України дозволяє спільно країнам налагоджувати партнерства у відповідній сфері.

"Данія залишається непохитною у своїй підтримці боротьби українців за свободу. Відтак, Данія надає підтримку – як зараз, так і в майбутньому, – яка робить і Україну, і Європу стійкішими", – наголосив міністр промисловості, бізнесу та фінансів Данії.

У свою чергу міністр оборони Данії Єппе Бруус , що їх країна стала першою державою, яка дозволила створення українського оборонного підприємства.

Він також додав, що присутність Fire Point відкриває ширші можливості для співпраці зі Збройними силами та компаніями Данії, що також може надати країні доступ до технологій і досвіду, здобутих в умовах повномасштабного вторгнення.

"Для оборони України вкрай важливо отримати ширший доступ до критично важливих оборонних матеріалів і технологій через надійні ланцюги постачання; розміщення українського оборонного виробництва за межами України забезпечує кращий захист потужностей від російських атак", – підкреслив міністр оборони Данії.

Серед іншого, генеральний директор EIFO Педер Лундквіст уточнив, що наразі фонд бере участь у майже 40 проєктах, що спрямовані на допомогу Україні, а також сприяють поглибленню співпраці між українськими та данськими партнерами.

"Фінансування проєкту Fire Point – це конкретний приклад того, як саме втілюються ці зусилля", – зауважив Лундквіст.

Як повідомлялось, Fire Point напрацьовує спільно з Данією шляхи для будівництва у відповідній країні підприємства із виробництва твердого палива. Тоді зазначалось, що завод будують у Південній Ютландії.

Оборонна компанія "Файєр Пойнт" (Fire Point) спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних систем, далекобійних ударних дронів та крилатих і балістичних ракет.