Переговори в Петербургу та Осло пройшли конструктивно, триває робота над організацією тристоронньої зустрічі між США, РФ та Україною – Віткофф

Спецпосланець президента США Стів Віткофф у середу заявив про конструктивний характер переговорів у Санкт-Петербургу та Осло щодо врегулювання ситуації в Україні.

"Ці дискусії були конструктивними. Ми продовжимо працювати над тристоронніми переговорами між США, Росією та Україною на технічному рівні", – написав Віткофф у соцмережі X.

Він нагадав, що в Санкт-Петербургу відбулася його зустріч із Володимиром Путіним; обговорення рамок мирної угоди "базувалися на прогресі, досягнутому в Осло з президентом України Володимиром Зеленським". Віткофф зазначив, що подякував Путіну за звільнення з-під варти американця Стівена Габбарда.

"Хоча попереду ще багато важливої роботи, президент США Дональд Трамп залишається відданим меті завершити цю війну та домогтися загального, міцного миру, який гарантуватиме безпеку та процвітання наступним поколінням", – додав Віткофф.