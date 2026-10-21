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"Укренерго" в четвер планує зберегти обсяги обмеження е/е на рівні середи

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"Укренерго" в четвер планує зберегти обсяги обмеження е/е на рівні середи
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

У четвер, 22 жовтня, НЕК "Укренерго" планує зберегти обсяги обмежень електроенергії на рівні середи.

Згідно з її повідомленням в Телеграм, завтра у частині областей України заходи обмеження споживання вимушено будуть застосовуватися з 6:00 до 23:59 як для промисловості, так і для населення. Обсяги відключень за погодинними графіками – від 1 до 2 черг (4-8 годин без світла – ЕР)

Такі ж обмеження анонсувалися й на середу.

Причиною їхнього запровадження, що відбувається з 6 жовтня, є наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти, які здійснюються щодня.

 

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Енергетика
#енергообмеження
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