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Події

Москва та Київ погодилися з ідеєю Віткоффа та Кушнера організувати зустріч між РФ, США та Україною на технічному рівні – медіа

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Москва та Київ погодилися з ідеєю Віткоффа та Кушнера організувати зустріч між РФ, США та Україною на технічному рівні – медіа

Москва та Київ погодилися на пропозицію спеціальних посланців американського президента Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера провести тристоронні переговори між Росією, США та Україною на технічному рівні, повідомляє в середу Axios із посиланням на джерело.

"Чиновник США заявив, що Віткофф і Кушнер запропонували тристоронню зустріч на технічному рівні між США, Росією та Україною", – передає портал.

"Цю ідею схвалили українці в Осло вчора й росіяни сьогодні в Санкт-Петербурзі", – наводить Axios слова джерела.

Раніше помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Путін і Віткофф конкретно обговорили тему відновлення тристоронніх переговорів у форматі Росія – США – Україна. Він зазначив, що новий раунд тристоронніх переговорів між Росією, США та Україною може відбутися в Абу-Дабі в десятих числах листопада.

 

Автор

Редактор · Політичні новини
#росія #зустріч #сша #обговорення
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