Трамп зажадав від операторів ЦОД самостійно виробляти електроенергію

Президент США Дональд Трамп висунув вимогу до операторів нових великих дата-центрів самостійно забезпечувати себе електроенергією.

"Нові великі, а в деяких випадках гігантські дата-центри я зобов'язую виробляти власну електроенергію та віддавати або продавати всі надлишки місцевій громаді або в електромережу", – написав він у соцмережі Truth Social.

Як саме буде формалізовано цю вимогу, поки що незрозуміло.

Трамп також запропонував операторам ЦОД виплачувати дивіденди "громаді та (або) особам у громаді", якщо вони хочуть, щоб їхні проєкти були популярними.

"Я пильно стежив за процесом, і дата-центри, які зовсім не були популярними в певному місці, ставали надзвичайно популярними, коли укладалася фінансова угода", – зазначив президент.