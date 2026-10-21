Ворог понад 50 разів атакував чотири райони Дніпропетровщини, пошкоджено будинки та інфраструктуру

Російські війська понад 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетами, пошкоджено приватні будинки, підприємство, автомобіль та інфраструктуру, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Понад 50 разів ворог атакував чотири райони області. Бив безпілотниками, артилерією та ракетами", – написав Ганжа в Телеграм у середу ввечері.

За його словами, у Дніпрі пошкоджено інфраструктуру, а в Павлограді – будівлю, що не експлуатується.

На Нікопольщині пошкоджено приватний будинок, підприємство, інфраструктуру та автомобіль у райцентрі, Марганецькій, Покровській і Червоногригорівській громадах, а на Криворіжжі внаслідок удару по Зеленодольській громаді понівечено приватну оселю.