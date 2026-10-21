Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сибіга прийняв посла Китаю: обговорили досягнення миру в Україні

1 хв читати
Додати як джерело
Сибіга прийняв посла Китаю: обговорили досягнення миру в Україні
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прийняв у дипломатичній резиденції МЗС посла Китаю в Україні Ма Шенкуня. На зустрічі йшлося про активізацію двостороннього діалогу напередодні 35-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та КНР.

Як повідомляє пресслужба українського МЗС, окрему увагу співрозмовники приділили співпраці в міжнародних організаціях, розвитку політичних контактів, обміну візитами, нарощуванню обсягів двосторонньої торгівлі та розширенню доступу української продукції на китайський ринок.

Сторони обмінялися думками щодо кроків, які міг би здійснити Китай для сприяння якнайшвидшому мирному врегулюванню.

"Українська сторона розраховує на конструктивну роль Пекіна", – йдеться у повідомленні.

Глава МЗС висловив вдячність особисто пану послу та всьому колективу китайської місії за те, що вони залишаються працювати в Києві в умовах щоденних масованих російських обстрілів.

Автори

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#посол #кнр #мзс
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

МЗС України вважає контрпродуктивним рішення Львівської облради щодо історичних питань та закликає Польщу утриматися від різких кроків

МЗС України вважає контрпродуктивним рішення Львівської облради щодо історичних питань та закликає Польщу утриматися від різких кроків

Міністерство закордонних справ України наголошує на важливості розвитку дружніх двосторонніх відносин із Польщею та вважає нещодавнє рішення Львівськ…

Читати
Проводяться обшуки у приміщенні НБУ та за місцем проживання одного зі співробітників, про підозру нікому не повідомляли – НАБУ

Проводяться обшуки у приміщенні НБУ та за місцем проживання одного зі співробітників, про підозру нікому не повідомляли – НАБУ

В середу детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) проводять обшуки в приміщенні Національного банку України (НБУ) та за місцем проживання…

Читати