Сибіга прийняв посла Китаю: обговорили досягнення миру в Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прийняв у дипломатичній резиденції МЗС посла Китаю в Україні Ма Шенкуня. На зустрічі йшлося про активізацію двостороннього діалогу напередодні 35-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та КНР.

Як повідомляє пресслужба українського МЗС, окрему увагу співрозмовники приділили співпраці в міжнародних організаціях, розвитку політичних контактів, обміну візитами, нарощуванню обсягів двосторонньої торгівлі та розширенню доступу української продукції на китайський ринок.

Сторони обмінялися думками щодо кроків, які міг би здійснити Китай для сприяння якнайшвидшому мирному врегулюванню.

"Українська сторона розраховує на конструктивну роль Пекіна", – йдеться у повідомленні.

Глава МЗС висловив вдячність особисто пану послу та всьому колективу китайської місії за те, що вони залишаються працювати в Києві в умовах щоденних масованих російських обстрілів.